Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Tnhh Zonbig làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện công tác kế toán: Lập chứng từ thu-chi;

Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh;

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ;

Xuất hóa đơn;

Tính lương, làm hồ sơ BHXH, Hợp đồng lao động;

Theo dõi công nợ, theo dõi kho và tính giá thành;

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (hỗ trợ các thủ tục công tác...);

Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm về kế toán loại hình dịch vụ

Tốt nghiệp Cao Đẳng , Đại Học chuyên ngành kế toán

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa...), thành thạo word, excel...

Tại Công Ty Tnhh Zonbig Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 14 triệu (thương lượng theo năng lực)

Thưởng cao theo hiệu quả, thái độ làm việc

Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zonbig

