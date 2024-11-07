Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Tnhh Zonbig làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Tnhh Zonbig
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 283 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Thực hiện công tác kế toán: Lập chứng từ thu-chi;
Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh;
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ;
Xuất hóa đơn;
Tính lương, làm hồ sơ BHXH, Hợp đồng lao động;
Theo dõi công nợ, theo dõi kho và tính giá thành;
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (hỗ trợ các thủ tục công tác...);
Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm về kế toán loại hình dịch vụ
Tốt nghiệp Cao Đẳng , Đại Học chuyên ngành kế toán
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa...), thành thạo word, excel...
Tốt nghiệp Cao Đẳng , Đại Học chuyên ngành kế toán
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa...), thành thạo word, excel...
Tại Công Ty Tnhh Zonbig Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10 - 14 triệu (thương lượng theo năng lực)
Thưởng cao theo hiệu quả, thái độ làm việc
Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Quy chế của công ty.
Thưởng cao theo hiệu quả, thái độ làm việc
Được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động và Quy chế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zonbig
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI