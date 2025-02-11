Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PURIGENE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 ngõ 172 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm soát số dư hệ thống các tài khoản, chốt số liệu các tháng để đảm bảo số liệu chính xác, khớp với chứng từ được hạch toán và ghi nhận kịp thời khóa sổ kế toán

Tổng hợp hoa hồng các phòng ban, kiểm tra theo chính sách.

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.

Nắm vững quy định về thuế, đã làm qua các báo cáo thuế.

Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Đã sử dụng phần mềm kế toán như MISA,…

Biết sử dụng các phần mềm văn phòng Microsoft Office (Excel, Word).

Chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH PURIGENE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000 đồng - 15.000.000 đồng (thoả thuận theo năng lực, thâm niên)

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm

Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng.

Xét tăng lương, thưởng dựa trên năng lực cống hiến và hiệu quả công việc, theo tình hình kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.

Cơ hội được đào tạo và có cơ hội phát triển.

Đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURIGENE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin