Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
- Hải Phòng: Số 290 Trạm Bạc, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công việc kế toán tổng hợp của công ty dự án
Theo dõi ngân sách dự án và triển khai các báo cáo định kỳ
Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Kiểm soát và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận kế toán
Theo dõi, quản lý và kiểm soát dòng tiền, theo dõi đối chiếu công nợ của công ty
Hỗ trợ kế toán thuế, cung cấp hồ sơ chứng từ để lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán
Cập nhật và áp dụng các quy định mới về kế toán, thuế vào công việc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp, kế toán thuế và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Được ăn trưa + ăn ca miễn phí tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
