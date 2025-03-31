Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 290 Trạm Bạc, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp của công ty dự án

Theo dõi ngân sách dự án và triển khai các báo cáo định kỳ

Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

Kiểm soát và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận kế toán

Theo dõi, quản lý và kiểm soát dòng tiền, theo dõi đối chiếu công nợ của công ty

Hỗ trợ kế toán thuế, cung cấp hồ sơ chứng từ để lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán

Cập nhật và áp dụng các quy định mới về kế toán, thuế vào công việc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính

Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp, kế toán thuế và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Được ăn trưa + ăn ca miễn phí tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin