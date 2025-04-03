Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Deep C, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập bộ chứng từ đối với từng nghiệp vụ phát sinh đúng theo yêu cầu

Nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán 3Tsoft

Đối chiếu công nợ, chuẩn bị hồ sơ thanh toán

Đối chiếu các phần hành chi tiết và tổng hợp

Lưu trữ sổ sách

Tính giá thành sản phẩm

Lập báo cáo nội bộ và báo cáo thuế định kỳ

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp.

Độ tuổi từ 25-33 tuổi.

Nhanh nhẹn

Trung thực

Ham học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 22 công/tháng ( Nghỉ thứ 7,Chủ nhật)

Có xe đưa đón khu vực nội thành và các khu vực lân cận : An Lão, Dương Kinh, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo,…

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM

