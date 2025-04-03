Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Deep C, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập bộ chứng từ đối với từng nghiệp vụ phát sinh đúng theo yêu cầu
Nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán 3Tsoft
Đối chiếu công nợ, chuẩn bị hồ sơ thanh toán
Đối chiếu các phần hành chi tiết và tổng hợp
Lưu trữ sổ sách
Tính giá thành sản phẩm
Lập báo cáo nội bộ và báo cáo thuế định kỳ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp.
Độ tuổi từ 25-33 tuổi.
Nhanh nhẹn
Trung thực
Ham học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 22 công/tháng ( Nghỉ thứ 7,Chủ nhật)
Có xe đưa đón khu vực nội thành và các khu vực lân cận : An Lão, Dương Kinh, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo,…
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng B1, B2, B3, B4 (thuê lại của Công ty Cổ phần KCN Tân Vũ – Hải Phòng) Lô CN4G, Khu công nghiệp và Dịch vụ hàng hải (DEEP C 2B) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

