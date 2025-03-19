Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Nữ, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Phân tích, tổng hợp dữ liệu doanh thu, chi phí, hàng tồn kho và xuất hóa đơn

Lập; Soát xét tính hợp lệ của hồ sơ, chứng từ kế toán phát sinh liên quan đến phần hành công việc. Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán thuế theo quy định của công ty và quy định về thuế

Ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến phần hành công việc phụ trách

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế phục vụ quản trị và báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế), tờ khai thuế

Tổ chức chuẩn bị cho công tác kiểm tra, quyết toán thuế

Soát xét, quản lý các hợp đồng liên quan đến doanh thu, chi phí được trừ

Kiểm kê các tài sản, công cụ dụng cụ trên báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế theo quý

Theo dõi;cập nhật công nợ phải thu phải trả theo quy định của cơ quan thuế

Theo dõi và tư vấn cho kế toán trưởng các văn bản thuế có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp

Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp hoặc trưởng phòng tài chính và ban giám đốc

Làm việc Chuyên nghiệp và áp lực cao

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: > 2 năm làm kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương, kế toán thuế ít nhất 2 năm trở lên, đã từng tham gia quyết toán với cơ quan thuế, có kinh nghiệm làm việc ở mảng Thiết bị công nghiệp là một lợi thế.

Yêu cầu bằng cấp: Đại học; Cao đẳng chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán.

Số lượng cần tuyển: 01

Địa điểm làm việc: 321 Văn Cú, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Yêu cầu giới tính: Nữ

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, hiệu quả công việc, theo KPI

Thu nhập min : 11 triệu ( Thương lượng theo năng lực ) + Thưởng theo chỉ tiêu KPI

11 triệu

Có mọi chế độ đãi ngộ theo quy định

Ăn trưa tại công ty

Thời gian làm việc:

Từ Thứ 2 đến Thứ 7, Nghỉ 04 Chủ Nhật.

Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

