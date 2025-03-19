Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Nữ, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Phân tích, tổng hợp dữ liệu doanh thu, chi phí, hàng tồn kho và xuất hóa đơn
Lập; Soát xét tính hợp lệ của hồ sơ, chứng từ kế toán phát sinh liên quan đến phần hành công việc. Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán thuế theo quy định của công ty và quy định về thuế
Ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến phần hành công việc phụ trách
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế phục vụ quản trị và báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế), tờ khai thuế
Tổ chức chuẩn bị cho công tác kiểm tra, quyết toán thuế
Soát xét, quản lý các hợp đồng liên quan đến doanh thu, chi phí được trừ
Kiểm kê các tài sản, công cụ dụng cụ trên báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế theo quý
Theo dõi;cập nhật công nợ phải thu phải trả theo quy định của cơ quan thuế
Theo dõi và tư vấn cho kế toán trưởng các văn bản thuế có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp
Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp hoặc trưởng phòng tài chính và ban giám đốc
Làm việc Chuyên nghiệp và áp lực cao

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: > 2 năm làm kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương, kế toán thuế ít nhất 2 năm trở lên, đã từng tham gia quyết toán với cơ quan thuế, có kinh nghiệm làm việc ở mảng Thiết bị công nghiệp là một lợi thế.
Yêu cầu bằng cấp: Đại học; Cao đẳng chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán.
Số lượng cần tuyển: 01
Địa điểm làm việc: 321 Văn Cú, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Yêu cầu giới tính: Nữ

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, hiệu quả công việc, theo KPI
Thu nhập min : 11 triệu ( Thương lượng theo năng lực ) + Thưởng theo chỉ tiêu KPI
11 triệu
Có mọi chế độ đãi ngộ theo quy định
Ăn trưa tại công ty
Thời gian làm việc:
Từ Thứ 2 đến Thứ 7, Nghỉ 04 Chủ Nhật.
Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

