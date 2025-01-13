Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GRAND HOME làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Theo dõi đầu ra chi tiết theo tiến độ thực hiện

Theo dõi đầu vào chi tiết theo tiến độ thực hiện

Theo dõi công nợ phải thu phải trả

Kiểm tra soát xét và duyệt hồ sơ thanh toán.

Lập phiếu và thu chi tiền mặt, hạch toán

Lập lệnh chuyển khoản ngân hàng và hạch toán

Cân đối VAT, lợi nhuận - Hạch toán lương, BHXH, TNCN

Tăng giảm cập nhật TSCĐ, CCDC

Kiểm tra hạch toán số liệu tổng hợp: dò hóa đơn đầu ra đầu vào, đối chiếu công nợ, hạch toan chi phí, kết chuyển, phân bổ chi phí

Lập hoàn thiện báo cáo tài chính quản trị và tài chính

Lập nộp tờ khai thuế

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và các báo cáo giải trình chi tiết;

Các công việc khác được phân công Ban lãnh đạo