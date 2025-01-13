Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GRAND HOME làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GRAND HOME
- Thanh Hóa: Lô A3, KCN Tây Bắc Gia, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, T.Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi đầu ra chi tiết theo tiến độ thực hiện
Theo dõi đầu vào chi tiết theo tiến độ thực hiện
Theo dõi công nợ phải thu phải trả
Kiểm tra soát xét và duyệt hồ sơ thanh toán.
Lập phiếu và thu chi tiền mặt, hạch toán
Lập lệnh chuyển khoản ngân hàng và hạch toán
Cân đối VAT, lợi nhuận - Hạch toán lương, BHXH, TNCN
Tăng giảm cập nhật TSCĐ, CCDC
Kiểm tra hạch toán số liệu tổng hợp: dò hóa đơn đầu ra đầu vào, đối chiếu công nợ, hạch toan chi phí, kết chuyển, phân bổ chi phí
Lập hoàn thiện báo cáo tài chính quản trị và tài chính
Lập nộp tờ khai thuế
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và các báo cáo giải trình chi tiết;
Các công việc khác được phân công Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, sap...)
Nắm vững các kiến thức chuyên môn, kỹ năng word, excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GRAND HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH. Thưởng vào các dịp lễ, tết, lương tháng 13; Thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả theo doanh thu
Các chế độ theo quy định .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ GRAND HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI