Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt
- Hồ Chí Minh:
- 37/17 Bến Lội, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Giải trình quyết toán thuế giải trình số liệu, cân đối tài chính
- Thiết lập và kiểm tra quy trình thu chi chứng từ chi tiền mặt
- Chuyển khoản ngân hàng.
- Theo dõi tình hình công nợ Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu
- Phải trả lập kế hoạch thu hồi nợ và thanh toán nợ hàng tháng.
- Kiểm soát chi phí hoạt động tại các đơn vị trực thuộc.
- Định kỳ tổng hợp hóa đơn chứng từ cân đối hóa đơn doanh thu và chi phí tổng hợp lập báo cáo thuế báo cáo tài chính báo cáo quản trị.
- Làm hồ sơ thay đổi giấy phép kd hoặc tăng nguồn vốn…
- Tính lương, tuyển dụng
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm kế toán thuế, kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát từ 2 năm trở lên.
- Am hiểu các quy định, thông tư, văn bản quy đinh liên quan đến thuế
- Trung thực, cẩn thận, có định hướng phát triển và làm việc lâu dài.
- Chịu được áp lực công việc, kỹ năng sử dụng Excel; word, sd phần mềm kế toán misa thành thạo.
- Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng khác
1 năm được 12 ngày phép
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
Thời gian làm việc từ 8h - 17h, từ thứ 2 đến trưa thứ 7, phụ cấp ăn cơm trưa văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trẻ Em Việt
