Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 55

- 17 Khu làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Theo dõi công nợ khách hàng. Kiểm tra hóa đơn kèm bộ hồ sơ thanh toán gửi KH.
- Thường xuyên rà soát công nợ. Trực tiếp làm việc với KH để nắm kế hoạch thanh toán.
- Ký đối chiếu công nợ hàng tháng, quý đối với từng đối tượng khách hàng
- Chủ động tính lãi chậm thanh toán và làm việc với KH có nợ đọng, nợ quá hạn.
- Nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng, quý, năm.
Địa điểm: Senco Building – Lô 55-17 Khu làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 25-35, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp Đại học chính quy đúng chuyên ngành.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thép.
Quyền Lợi:
- Lương từ 12 triệu – 14 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Senco Building, Lô S5-17 Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

