Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 55 - 17 Khu làng nghề Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Theo dõi công nợ khách hàng. Kiểm tra hóa đơn kèm bộ hồ sơ thanh toán gửi KH.

- Thường xuyên rà soát công nợ. Trực tiếp làm việc với KH để nắm kế hoạch thanh toán.

- Ký đối chiếu công nợ hàng tháng, quý đối với từng đối tượng khách hàng

- Chủ động tính lãi chậm thanh toán và làm việc với KH có nợ đọng, nợ quá hạn.

- Nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN hàng tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 25-35, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy đúng chuyên ngành.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thép.

Quyền Lợi:

- Lương từ 12 triệu – 14 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và Vật Tư Xây Dựng Thì Được Hưởng Những Gì

