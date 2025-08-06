Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4 BT1 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần tập đoàn BFC tuyển dụng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp; Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại môi trường tài chính
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nguyên lý kế toán
Sử dụng thành thạo Microsoft Excel, Word
Sử dụng mức độ cơ bản phần mềm kế toán bất kỳ
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Ký HĐLĐ chính thức sau 02 tháng thử việc, tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật
Thưởng các ngày Lễ (08/03, 30/04, 01/05, 02/09,...), Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13,...
Chế độ lương, thưởng: 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng deal theo năng lực
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
