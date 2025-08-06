Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 BT1 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Công ty Cổ phần tập đoàn BFC tuyển dụng

Có trên 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp; Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại môi trường tài chính

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nguyên lý kế toán

Sử dụng thành thạo Microsoft Excel, Word

Sử dụng mức độ cơ bản phần mềm kế toán bất kỳ

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức sau 02 tháng thử việc, tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật

Thưởng các ngày Lễ (08/03, 30/04, 01/05, 02/09,...), Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13,...

Chế độ lương, thưởng: 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng deal theo năng lực

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

