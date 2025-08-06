Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế, chi phí… theo đúng nguyên tắc kế toán;

Đối chiếu số liệu với các phòng ban liên quan;

Kê khai thuế; Kê khai hoá đơn chứng từ…;

Lên sơ bộ báo cáo tài chính…và các công việc khác được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Tốt nghiệp ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (từ 4 năm)chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính…các trường: Học viện tài chính, Đại học thương mại, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia…;

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán tổng hợp; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, năng lượng…;

Lên được sơ bộ báo cáo tài chính..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu/ tháng (hoặc thoả thuận theo năng lực); Phụ cấp ăn trưa, vé gửi xe…;

Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 (Từ 1 - 3 tháng lương theo thoả thuận);

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7.

