Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tòa hỗn hợp Vườn Đào ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế, chi phí… theo đúng nguyên tắc kế toán;
Đối chiếu số liệu với các phòng ban liên quan;
Kê khai thuế; Kê khai hoá đơn chứng từ…;
Lên sơ bộ báo cáo tài chính…và các công việc khác được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (từ 4 năm)chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính…các trường: Học viện tài chính, Đại học thương mại, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia…;
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán tổng hợp; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, năng lượng…;
Lên được sơ bộ báo cáo tài chính..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu/ tháng (hoặc thoả thuận theo năng lực); Phụ cấp ăn trưa, vé gửi xe…;
Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 (Từ 1 - 3 tháng lương theo thoả thuận);
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

