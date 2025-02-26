Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Long Vân làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Long Vân làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Long Vân
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Long Vân

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Long Vân

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tính giá thành
- Làm báo cáo tài chính
- Báo cáo thuế
- Hoàn thuế
-Tính lương
- Thuế TNCN
- Thống kê
- Đi công tác ngân hàng.
- Cập nhật được thông tư, nghị định thuế.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm kinh nghiệm
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công Ty TNHH Long Vân Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Long Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Long Vân

Công Ty TNHH Long Vân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 76, đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

