Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Long Vân làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Long Vân
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tính giá thành
- Làm báo cáo tài chính
- Báo cáo thuế
- Hoàn thuế
-Tính lương
- Thuế TNCN
- Thống kê
- Đi công tác ngân hàng.
- Cập nhật được thông tư, nghị định thuế.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 2 năm kinh nghiệm
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại Công Ty TNHH Long Vân Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Long Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
