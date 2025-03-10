Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HARMOOR VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Thực hiện việc quản lý Kho hàng theo quy định của công ty: Theo dõi và quản lý xuất nhập tồn; phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình xuất nhập tồn hàng hoá.

Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách.

Kiểm tra đối chiếu các khoản tiền vay, công nợ phải thu, phải trả.

Phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ; theo dõi tình hình tăng, giảm hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.

Kiểm tra việc hạch toán đầy đủ, chính xác hợp lý, kịp thời toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về doanh thu,giá vốn, các khoản thu chi và ghi nhận chi phí như: mua bán hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ, khấu hao, văn phòng, lương…..

Kiểm tra, đối chiếu sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp, chứng từ gốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của số liệu phù hợp với đặc thù của công ty.Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển.

Kiểm tra việc hạch toán và thực hiện kê khai thuế GTGT và thuế TNDN.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra khi có phát sinh theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng;

Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành và khi có yêu cầu.

Tham gia cùng kế toán trưởng thiết lập quan hệ với tổ chức tín dụng, ngân hàng trong việc cấp hạn mức tín dụng.

Giải quyết các công việc liên quan đến bộ phận khi có phát sinh theo sự phân công của kế toán trưởng.

Phối hợp với các Phòng ban, Đơn vị trong và ngoài công ty để giải quyết các công việc liên quan đến bộ phận theo sự phân công của kế toán trưởng.

Báo cáo công việc trực tiếp cho kế toán trưởng công ty theo định kỳ hàng tuần/ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu.