Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 136 KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc
- Kiểm soát thu chi của công ty theo quy định hiện hành của công ty.
- Kiểm soát số liệu kế toán và đảm bảo công tác hạch toán kế toán.
- Làm bảng lương cho nhân viên.
- Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, báo cáo tổng hợp và các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.
- Làm bctc, tndn, tncn, thuế, Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi cần thiết.
- Làm các công việc được cấp trên chỉ định, yêu cầu.
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương.
- Làm việc độc lập được
Quyền Lợi
- Hưởng Lương+ Thưởng Tháng, Qúy, Năm quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...
- Phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm, ...
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
