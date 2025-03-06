Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 136 KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm soát thu chi của công ty theo quy định hiện hành của công ty.

- Kiểm soát số liệu kế toán và đảm bảo công tác hạch toán kế toán.

- Làm bảng lương cho nhân viên.

- Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, báo cáo tổng hợp và các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

- Làm bctc, tndn, tncn, thuế, Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi cần thiết.

- Làm các công việc được cấp trên chỉ định, yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương.

- Làm việc độc lập được

Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng Lương+ Thưởng Tháng, Qúy, Năm quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...

- Phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX

