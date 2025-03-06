Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Up Academy làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Up Academy
- Bình Dương:
- KCN Mỹ Phước III, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
1. Thiết lập định mức:
- Nhận thông tin mã hàng, đơn hàng từ bộ phận kế hoạch, tiến hành xây dựng định mức sản phẩm.
- Theo dõi chi tiết từng mã hàng, đơn hàng phù hợp với từng nguyên vật liệu cụ thể.
- Theo dõi lượng NVL nhập về theo từng mã hàng, đơn hàng, tờ khai.
- Kết hợp với các dữ liệu, tạo bảng định mức chi tiết từng mã hàng.
- Tính toán giá trị NVL từng mã hàng theo từng đơn vị tiền tệ tương ứng.
2.Tính giá thành:
- Kiểm tra dữ liệu, tính giá thành sản phẩm, giá vốn hàng bán.
- Tính lãi, lỗ chi tiết từng lần bán hàng
3.Công việc phát sinh khác theo trưởng phòng phân công.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong sản xuất.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng.
- Có kinh nghiệm quản lý.
- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp tốt trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Up Academy Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam: BHXH, BHYT…
- Được hưởng các chế độ khác của công ty: theo trợ cấp công ty
- Một tháng công ty có 2 ngày nghỉ thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Up Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI