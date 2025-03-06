Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Up Academy làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Up Academy
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Up Academy

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Up Academy

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- KCN Mỹ Phước III, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Thiết lập định mức:
- Nhận thông tin mã hàng, đơn hàng từ bộ phận kế hoạch, tiến hành xây dựng định mức sản phẩm.
- Theo dõi chi tiết từng mã hàng, đơn hàng phù hợp với từng nguyên vật liệu cụ thể.
- Theo dõi lượng NVL nhập về theo từng mã hàng, đơn hàng, tờ khai.
- Kết hợp với các dữ liệu, tạo bảng định mức chi tiết từng mã hàng.
- Tính toán giá trị NVL từng mã hàng theo từng đơn vị tiền tệ tương ứng.
2.Tính giá thành:
- Kiểm tra dữ liệu, tính giá thành sản phẩm, giá vốn hàng bán.
- Tính lãi, lỗ chi tiết từng lần bán hàng
3.Công việc phát sinh khác theo trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong sản xuất.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng.
- Có kinh nghiệm quản lý.
- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp tốt trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Up Academy Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam: BHXH, BHYT…
- Được hưởng các chế độ khác của công ty: theo trợ cấp công ty
- Một tháng công ty có 2 ngày nghỉ thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Up Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Up Academy

Công Ty TNHH Up Academy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

