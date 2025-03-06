Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Up Academy làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN Mỹ Phước III, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Thiết lập định mức:

- Nhận thông tin mã hàng, đơn hàng từ bộ phận kế hoạch, tiến hành xây dựng định mức sản phẩm.

- Theo dõi chi tiết từng mã hàng, đơn hàng phù hợp với từng nguyên vật liệu cụ thể.

- Theo dõi lượng NVL nhập về theo từng mã hàng, đơn hàng, tờ khai.

- Kết hợp với các dữ liệu, tạo bảng định mức chi tiết từng mã hàng.

- Tính toán giá trị NVL từng mã hàng theo từng đơn vị tiền tệ tương ứng.

2.Tính giá thành:

- Kiểm tra dữ liệu, tính giá thành sản phẩm, giá vốn hàng bán.

- Tính lãi, lỗ chi tiết từng lần bán hàng

3.Công việc phát sinh khác theo trưởng phòng phân công.

Yêu cầu:

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong sản xuất.

- Có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Có kinh nghiệm quản lý.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp tốt trong công việc.

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động Việt Nam: BHXH, BHYT…

- Được hưởng các chế độ khác của công ty: theo trợ cấp công ty

- Một tháng công ty có 2 ngày nghỉ thứ 7

