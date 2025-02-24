Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng, Đường DX

- 10, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp lưu trữ chứng từ
Tổng hợp-Kiểm soát chung ERP
Báo cáo tài chính nội bộ
Kiểm soát D.thu-công nợ phải thu
Doanh thu sản xuất (BTP+TP)
Kế toán chi phí nhân công
Xuất hóa đơn
Tổng hợp dòng tiền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính
Kinh nghiệm liên quan ít nhất 3 năm
Từng làm công ty sản xuất, xuất khẩu ngành gỗ nội thất là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên phỏng vấn đạt, nhận việc ngay hoặc sau 1 tuần có kết quả
Chịu khó, thái độ tốt, chịu được áp lực trong công việc
Từng làm phần mềm ERP hoặc SAP
Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm
- Đồng phục, phép năm
- Lương tháng 13, cơm trưa
- Thưởng năng suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1/265, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

