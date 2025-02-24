Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán của nhà thầu từ Ban quản lý, làm đề nghị và hạch toán nghiệp vụ thanh toán

- Quản lý/giám sát xây dựng, tật tư, vật liệu, khối lượng nghiệm thu giữa hợp đồng, bàn giao với thực tế thực hiện

- Tiếp nhận, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí quản lý, chi phí chung của công ty

- Kiểm soát bán sản phẩm BĐS đầu tư ( căn hộ) ,

- Theo dõi đối chiếu công nợ với nhà thầu và khách hàng mua căn hộ

- Làm việc với chuyên viên ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay mua căn hộ.

- Theo dõi, nhắc nhở, lập và gửi thông báo: Tiền thu đến hạn, quá hạn, phí phạt nộp chậm sang phòng kinh doanh chuyển tới khách hàng qua văn bản, Email, tin nhắn...

- Báo cáo tổng hợp bán hàng, đặt cọc, thu tiền hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm.

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị theo mẫu và quy định của Tập đoàn

- Lập và nộp các báo cáo cho cơ quan thuế: Thuế GTGT, Thuế TNCN, Báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN và các báo cáo khác theo yêu cẩu và quy định.

- Và các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

- Có 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản

- Sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng.

- Có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 12-15tr+ phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ ngày

- BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định công ty

- Thưởng tết, lương tháng 13, thưởng lễ đầy đủ

- Du lịch công ty 1 năm/ 1 lần.

- Môi trường chuyên nghiệp, văn minh, công ty phát triển bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A&T VIỆT NAM

