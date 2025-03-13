Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Đầu Tư 138 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Nguyễn Thị Diệu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ mua vào

- Đối chiếu công nợ phải trả

- Lên kế hoạch thanh toán công nợ nhà cung cấp

- Lập hóa đơn. chứng từ bán ra

- Đối chiếu công nợ phải thu

- Giám sát, đôn đốc thu tiền công nợ khách hàng

- Lập báo cáo công nợ, hàng tồn kho

- Kê khai thuế GTGT, TNCN

- Tạm tính thuế TNDN hàng quý

- Lập báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán năm

- Báo tăng, giảm, nghỉ thai sản và các nghiệp vụ BHXH khác

- Đi giao dịch ngân hàng, thuế, BHXH

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp

- Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng thạo Misa, phần mềm hóa đơn điện tử.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư 138 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13-16 triệu /tháng

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

- Review lương theo năng lực nhân viên hàng năm

- Thử việc 02 tháng : 85% lương chính thức

- Sau 02 tháng thử việc, kí hợp đồng lao động : lương tháng 13, thưởng lễ tết

- Tiền thưởng lễ tết, sinh nhật, hỗ trợ hiếu hỉ, ......- BHXH đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư 138

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin