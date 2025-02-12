Tuyển Kế toán tổng hợp IL Logistics Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Ghi chép các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào phần mềm Misa và file theo dõi Excel

- Lập phiếu thu/ chi, hóa đơn bán hàng theo các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, theo dõi thu chi nội bộ

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán nội bộ (đảm bảo giá đầu vào tốt nhất)

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty khoa học và logic

- Quản lý, theo dõi công nợ và xử lý công nợ của Khách hàng, nhà cung cấp trong và ngoài nước

- Lập báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị và công việc theo yêu cầu của Giám đốc

- Giao dịch với ngân hàng: thanh toán nội địa và quốc tc, (chủ yếu qua internet banking) và giao dịch trực tiếp tới ngân hàng khi cần thiếh. Mở LC, bảo lãnh ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mở LC)

- Theo dõi chấm công nhân viên, tính lương/thưởng nhân viên

- Làm hồ sơ, chế độ và theo dõi bảo hiểm cho nhân viên

- Định kỳ lập và nộp các tờ khai thuế theo tháng, quý, quyết toán Năm theo quy định NN.

- Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân

- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, thiết bị văn phòng

- In và lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán

- Có kinh nghiệm tham gia quyết toán thuế là 1 lợi thế ( ko bắt buộc)

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 05 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế và thuần thục lên BCTC.

- Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng. (Công ty sử dụng pm kế toán Misa).

- Có khả năng lập kế hoạch công việc, tham mưu cho Ban giám đốc

- Đảm bảo thực hiện tốt, có trách nhiệm với các công việc đã đề ra.

- Trung thực, chăm chỉ, thông minh và có chí tiến thủ, chịu được áp lực công việc

- Có khả năng làm việc tự chủ

- Mong muốn đóng góp công sức và gắn bó với công ty.

Tại IL Logistics Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc sáng từ 8h00-17h00, thứ 2 – sáng thứ 7 (nghỉ 2 sáng thứ 7/ tháng).

- Được tính 1 ngày phép/ tháng sau khi làm việc chính thức.

- Lương gross: 14.000.000 – 16.000.000 có thể deal theo năng lực,

- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

- Đóng bảo hiểm trên 70% thu nhập hàng tháng ngay sau khi thử việc

- Được thưởng tháng lương thứ 13, các dịp lễ tết , sinh nhật

- Được làm trong môi trường nước ngoài, năn động, tự chủ, thân thiện, đa ngành nghề học hỏi được nhiều

- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IL Logistics Vietnam

