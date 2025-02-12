Tuyển Kế toán tổng hợp IL Logistics Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp IL Logistics Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

IL Logistics Vietnam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
IL Logistics Vietnam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại IL Logistics Vietnam

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Ghi chép các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào phần mềm Misa và file theo dõi Excel
- Lập phiếu thu/ chi, hóa đơn bán hàng theo các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, theo dõi thu chi nội bộ
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán nội bộ (đảm bảo giá đầu vào tốt nhất)
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ của công ty khoa học và logic
- Quản lý, theo dõi công nợ và xử lý công nợ của Khách hàng, nhà cung cấp trong và ngoài nước
- Lập báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị và công việc theo yêu cầu của Giám đốc
- Giao dịch với ngân hàng: thanh toán nội địa và quốc tc, (chủ yếu qua internet banking) và giao dịch trực tiếp tới ngân hàng khi cần thiếh. Mở LC, bảo lãnh ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mở LC)
- Theo dõi chấm công nhân viên, tính lương/thưởng nhân viên
- Làm hồ sơ, chế độ và theo dõi bảo hiểm cho nhân viên
- Định kỳ lập và nộp các tờ khai thuế theo tháng, quý, quyết toán Năm theo quy định NN.
- Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, thiết bị văn phòng
- In và lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán
- Có kinh nghiệm tham gia quyết toán thuế là 1 lợi thế ( ko bắt buộc)

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 05 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế và thuần thục lên BCTC.
- Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng. (Công ty sử dụng pm kế toán Misa).
- Có khả năng lập kế hoạch công việc, tham mưu cho Ban giám đốc
- Đảm bảo thực hiện tốt, có trách nhiệm với các công việc đã đề ra.
- Trung thực, chăm chỉ, thông minh và có chí tiến thủ, chịu được áp lực công việc
- Có khả năng làm việc tự chủ
- Mong muốn đóng góp công sức và gắn bó với công ty.

Tại IL Logistics Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc sáng từ 8h00-17h00, thứ 2 – sáng thứ 7 (nghỉ 2 sáng thứ 7/ tháng).
- Được tính 1 ngày phép/ tháng sau khi làm việc chính thức.
- Lương gross: 14.000.000 – 16.000.000 có thể deal theo năng lực,
- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
- Đóng bảo hiểm trên 70% thu nhập hàng tháng ngay sau khi thử việc
- Được thưởng tháng lương thứ 13, các dịp lễ tết , sinh nhật
- Được làm trong môi trường nước ngoài, năn động, tự chủ, thân thiện, đa ngành nghề học hỏi được nhiều
- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IL Logistics Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IL Logistics Vietnam

IL Logistics Vietnam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: V7-B07, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

