Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 155 Nguyễn Khang Yên Hoà Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

+ Xử lý, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.
+ Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
+ Theo dõi và quản lý công nợ mua hàng, bán hàng.
+ Làm các báo cáo thuế theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC.
+ Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ.
+ Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.
+ Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán.
+ Có kinh nghiệm làm Kế Toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.
+ Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tính trách nhiệm cao trong công việc.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, thuế trong lĩnh vực sản xuất,.
+ Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, Bảo hiểm
+ Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
+ Hiểu biết, nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ, các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Bảo hiểm.
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word và Excel,...
+ Kỹ năng: lập kế hoạch, báo cáo, phân tích - tổng hợp, kỹ năng phối hợp và tổ chức công việc

Tại Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương từ 14-16 triệu + Phụ cấp.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
+ Được hưởng 12 ngày phép năm khi là nhân viên chính thức.
+ Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và theo quy chế của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, du lịch, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái

Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 ngõ 155 Nguyễn Khang,Phường Yên Hoà,quận Cầu Giấy,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

