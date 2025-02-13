Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CPTM Dược Phẩm Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 155 Nguyễn Khang Yên Hoà Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

+ Xử lý, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.

+ Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

+ Theo dõi và quản lý công nợ mua hàng, bán hàng.

+ Làm các báo cáo thuế theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC.

+ Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ.

+ Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.

+ Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán.

+ Có kinh nghiệm làm Kế Toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tính trách nhiệm cao trong công việc.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, thuế trong lĩnh vực sản xuất,.

+ Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, Bảo hiểm

+ Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

+ Hiểu biết, nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ, các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Bảo hiểm.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word và Excel,...

+ Kỹ năng: lập kế hoạch, báo cáo, phân tích - tổng hợp, kỹ năng phối hợp và tổ chức công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

+ Lương từ 14-16 triệu + Phụ cấp.

+ Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

+ Được hưởng 12 ngày phép năm khi là nhân viên chính thức.

+ Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và theo quy chế của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, du lịch, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển

