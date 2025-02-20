Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: kho hàng SGD, 01 DD7
- 1 KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
+ Quản lý nhập hàng hóa (trong nước và ngoài nước) theo phân công của doanh nghiệp. Lập PO, ký duyệt bảng giá, lên đơn và kế hoạch nhập hàng, phối hợp bên logistic nhập khẩu hàng hóa về tới kho SGD, kiểm hàng và báo cáo các bộ phận, kiểm soát và đối chiếu giá nhập trên hóa đơn nhập hàng.
+ Quản lý xuất hàng hóa: in phiếu xuất kho, hợp đồng kinh tế, PO.
+ Quản lý kho hàng, cập nhật trực tuyến khi xuất nhập hàng hóa. Quản lý hình ảnh, chứng từ sản phẩm, hồ sơ nhập khẩu, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của các bộ phận trong công ty.
+ Quản lý công nợ, kế hoạch nhập hàng, kế hoạch giao hàng hàng tuần hoặc theo nhu cầu đột xuất.
+ Kiểm soát hóa đơn VAT xuất đến khách hàng theo đề nghị của các bộ phận quản lý bán hàng.
+ Thực hiện các báo cáo thuế, BCTC, cân đối các khoản thu chi.
+ Thực hiện báo cáo hàng tuần hoặc khi đột xuất DN cần số liệu : Công nợ phải thu phải trả, thanh toán ngân hàng, bảo lãnh thanh toán.
+ Chủ động lên kế hoạch, quản lý công việc kế toán và các công việc hỗ trợ có liên quan.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học
Kinh nghiệm: 1-2 năm
Hồ sơ: Đơn xin việc – Scan bằng TN đại học – CV – Bảng điểm – phiếu khám SK mới nhất
Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Tự chủ thời gian, tự chủ công việc.
Mức lương : thỏa thuận
Nghĩ Lễ/ Tết theo quy định NN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN
