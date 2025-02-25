Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Kế toán tổng hợp

Quản lý và kiểm tra chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: thu/chi, công nợ, doanh thu, chi phí và các bút toán liên quan.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN) hàng tháng, quý, năm theo quy định.

Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Kiểm soát các khoản thanh toán, quản lý dòng tiền và báo cáo dòng tiền định kỳ.

Hỗ trợ công tác kiểm toán và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc

Các hồ sơ khác: BHXH, Lao động, ...

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Đối chiếu công nợ thuế, nội bộ.

Theo dõi và đôn đốc tình hình giao, nhận hóa đơn, chứng từ Thuế tại Công ty và các phòng ban, đơn vị liên quan.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Đại học

Kiến thức chuyên ngành: Tài chính kế toán, Kế toán, Thuế

Kinh nghiệm làm việc: 3 năm trở lên

Kỹ năng: lập kế hoạch, giao tiếp, làm việc nhóm

Ngoại ngữ: đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

Phần mềm: MS Office (Word, Excel...), MISA,....

Tính cách cá nhân: Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp tốt

Giới tính: Nam/Nữ

Tuổi: 26-32 tuổi

Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 Tr - 16 Tr VND/tháng

Thời gian thử việc: 2 tháng

Hỗ trợ cơm trưa, chi phí điện thoại, du lịch hàng năm...

BHXH, thưởng Lễ tết theo Luật lao động

Ngày nghỉ: 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển

