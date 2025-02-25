Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quản lý và kiểm tra chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: thu/chi, công nợ, doanh thu, chi phí và các bút toán liên quan.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN) hàng tháng, quý, năm theo quy định.
Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Kiểm soát các khoản thanh toán, quản lý dòng tiền và báo cáo dòng tiền định kỳ.
Hỗ trợ công tác kiểm toán và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.
Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc
Các hồ sơ khác: BHXH, Lao động, ...
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Đối chiếu công nợ thuế, nội bộ.
Theo dõi và đôn đốc tình hình giao, nhận hóa đơn, chứng từ Thuế tại Công ty và các phòng ban, đơn vị liên quan.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học
Kiến thức chuyên ngành: Tài chính kế toán, Kế toán, Thuế
Kinh nghiệm làm việc: 3 năm trở lên
Kỹ năng: lập kế hoạch, giao tiếp, làm việc nhóm
Ngoại ngữ: đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
Phần mềm: MS Office (Word, Excel...), MISA,....
Tính cách cá nhân: Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp tốt
Giới tính: Nam/Nữ
Tuổi: 26-32 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 Tr - 16 Tr VND/tháng
Thời gian thử việc: 2 tháng
Hỗ trợ cơm trưa, chi phí điện thoại, du lịch hàng năm...
BHXH, thưởng Lễ tết theo Luật lao động
Ngày nghỉ: 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH

CÔNG TY TNHH DTH THẾ THÀNH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 80/81 Đường 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

