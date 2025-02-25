Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1000 - 2000 Triệu

I. Tóm tắt công việc

Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ đánh giá tính khả thi của phương thức

thanh toán theo chính sách bán hàng, theo dõi và quản lý tình hình sử dụng vốn, vốn vay của Công ty,

phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các mục tiêu của Phòng và Công ty.

II. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ chính

• Thực hiện đánh giá tính khả thi đối với các phương thức thanh toán/ tiến độ thu tiền theo chính sách

bán hàng mà Phòng Kinh doanh đề xuất nhằm đảm bảo lợi nhuận của từng Dự án.

• Thực hiện các công việc có liên quan đến với khách hàng vay mua sản phẩm của Công ty:

+ Phối hợp với Khối Kinh doanh đưa ra chính sách hỗ trợ khách hàng vay.

+ Phối hợp với các Tổ chức tín dụng để trình các chính sách hỗ trợ khách hàng vay.

+ Hỗ trợ hồ sơ cho Khách hàng vay mua sản phẩm của Công ty.

+ Theo dõi và tổng hợp các khoản vay, lãi vay tại các ngân hàng trong trường hợp Chủ đầu tư hỗ

trợ lãi suất cho khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty.

• Theo dõi và tổng hợp các khoản vay tại các ngân hàng, phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo trả nợ

gốc và lãi vay, lãi trái phiếu chính xác, đúng hạn. Đối chiếu từng số tiền lãi vay hàng tháng với ngân

hàng.

• Báo cáo tình hình sử dụng vốn vay theo hạn mức của ngân hàng theo từng hợp đồng vay và chi tiết