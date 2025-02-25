Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 152 võ văn kiệt, quận 1, Quận 1

Kế toán tổng hợp

1fv1. Quản lý công nợ và thu chi

Lập kế hoạch và theo dõi việc thu phí (quản lý, điện, nước…).

Kiểm tra và nhắc nhở khách hàng về công nợ.

Xử lý, đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ định kỳ hoặc tồn đọng.

Lập báo cáo thu/chi hàng ngày và định kỳ.

2. Hạch toán và kiểm soát tài chính

Hạch toán chi phí, công nợ, doanh thu và lợi nhuận.

Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán tiền lương, chi phí lãi vay, khấu hao, phân bổ chi phí, thu nhập từ đầu tư…

Tính và đề nghị nộp thuế, lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN…).

Theo dõi và kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu.

3. Báo cáo tài chính và lưu trữ

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.

4. Hỗ trợ kiểm toán và xây dựng quy trình

Cung cấp, giải trình số liệu cho kiểm toán, thanh tra và quyết toán thuế.

5. Các nhiệm vụ khác

Phối hợp với các phòng ban/công ty liên quan trong việc trích lập, hoàn nhập dự phòng và kiểm kê tài sản.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng FnB

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế Toán Tổng Hợp hoặc vị trí tương đương;

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học;

- Thành thạo tin học văn phòng;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-20tr thoả thuận theo năng lực

- Phụ cấp cơm trưa + Thưởng;

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc;

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ;

- Làm việc trong môi trường năng động, sếp và đồng nghiệp thân thiện;

- Các quyền lợi cơ bản khác.

