Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 152 võ văn kiệt, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1fv1. Quản lý công nợ và thu chi
Lập kế hoạch và theo dõi việc thu phí (quản lý, điện, nước…).
Kiểm tra và nhắc nhở khách hàng về công nợ.
Xử lý, đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ định kỳ hoặc tồn đọng.
Lập báo cáo thu/chi hàng ngày và định kỳ.
2. Hạch toán và kiểm soát tài chính
Hạch toán chi phí, công nợ, doanh thu và lợi nhuận.
Kiểm tra, đối chiếu và hạch toán tiền lương, chi phí lãi vay, khấu hao, phân bổ chi phí, thu nhập từ đầu tư…
Tính và đề nghị nộp thuế, lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN…).
Theo dõi và kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu.
3. Báo cáo tài chính và lưu trữ
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.
4. Hỗ trợ kiểm toán và xây dựng quy trình
Cung cấp, giải trình số liệu cho kiểm toán, thanh tra và quyết toán thuế.
5. Các nhiệm vụ khác
Phối hợp với các phòng ban/công ty liên quan trong việc trích lập, hoàn nhập dự phòng và kiểm kê tài sản.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng FnB
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế Toán Tổng Hợp hoặc vị trí tương đương;
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Trình độ: Cao đẳng, Đại học;
- Thành thạo tin học văn phòng;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-20tr thoả thuận theo năng lực
- Phụ cấp cơm trưa + Thưởng;
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ;
- Làm việc trong môi trường năng động, sếp và đồng nghiệp thân thiện;
- Các quyền lợi cơ bản khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ TINIGROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 152 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-15-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job323184
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 53 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 50 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 95 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 185 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 53 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 50 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dị Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dị Phong
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM Thăng Uy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TM Thăng Uy
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Legendary Việt Nam
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
15 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Gas Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH MTV Gas Á Châu
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK
13 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÈ STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HÈ STUDIO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Control Union Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Control Union Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm