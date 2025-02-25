Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KCN Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính tháng/năm

- Kế toán tổng hợp, tập hợp chứng từ hóa đơn đầy đủ cho kế toán trưởng báo cáo, quyết toán kịp thời

- Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh đảm bảo doanh thu

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

- Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán

- Tuổi 26 tuổi đến 35 tuổi có kinh nghiệm làm việc 3 năm

- Nắm vững các nghiệp vụ, phần mềm kế toán

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10-13 triệu trở lên

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định.

- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,…

- Tham gia nhiều hoạt động Outing của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Long

