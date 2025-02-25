Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Long
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- KCN Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính tháng/năm
- Kế toán tổng hợp, tập hợp chứng từ hóa đơn đầy đủ cho kế toán trưởng báo cáo, quyết toán kịp thời
- Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh đảm bảo doanh thu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
- Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán
- Tuổi 26 tuổi đến 35 tuổi có kinh nghiệm làm việc 3 năm
- Nắm vững các nghiệp vụ, phần mềm kế toán
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Long Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 10-13 triệu trở lên
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định.
- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,…
- Tham gia nhiều hoạt động Outing của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Long
