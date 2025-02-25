Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH RUBY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định tài chính.

Lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỹ theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát và tối ưu chi phí, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính.

Theo dõi công nợ, quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và ngân sách.

Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp dữ liệu tài chính phục vụ quản lý và ra quyết định.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan khi cần thiết.

Cập nhật kịp thời các chính sách thuế, kế toán mới và tư vấn cho doanh nghiệp.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương.

Am hiểu về các quy định thuế, luật kế toán, tài chính hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA, FAST và Microsoft Office (Excel, Word).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng phân tích số liệu, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Mức lương : Theo thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng luật lao động sau khi hết thời gian thử việc

Chế độ tăng lương: Được xem xét nếu làm tốt hoặc xét định kỳ hằng năm

Thưởng và chế độ phúc lợi khác: Lương tháng 13 & thưởng Lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

