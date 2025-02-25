Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 01 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 18 Triệu
Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm kế toán: 3 - 5 năm.
Có kỹ năng về vi tính, nhanh nhẹn, biết sử dụng phần mềm kế toán Fast.
Kinh nghiệm kế toán tổng hợp Công ty về xây dựng, vật liệu xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 16 triệu - 18 triệu
Được hưởng các chế độ theo quy định Nhà Nước
Thưởng lễ, Tết đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
