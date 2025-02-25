Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Đối soát doanh thu bán hàng với bên thứ 3, kiểm tra thông tin giảm giá, chiết khấu, thanh toán.
Xuất hóa đơn cho khách hàng trong ngày.
Phối hợp tìm nhà cung cấp, nhận báo giá và theo dõi việc tăng giảm giá của các NCC.
Thực hiện quy trình đặt hàng mua hàng-nhận hàng-thanh toán từ NCC.
Kiểm soát chi phí vật liệu với định mức món ăn.
Kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu đột xuất, định kỳ.
Hạch toán chứng từ vào phần mềm kế toán.
Báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu.
Báo cáo tổng hợp-chi tiết công nợ.
Báo cáo thu chi, lãi lỗ trong tháng.
Báo cáo thuế.
Báo cáo tài chính.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc tài chính.
Có chứng chỉ kế toán là một lợi thế.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên đã làm kế toán F&B.
Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán.
Kỹ năng:
Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Có khả năng phân tích số liệu, báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm.
Có tinh thần hợp tác, phối hợp, hỗ trợ với các phòng-ban.
Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, đưa ra ý kiến-tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000-16.000.000 VNĐ/1 Tháng (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Phụ cấp cơm trưa.
Chính sách phát triển nhân sự nội bộ.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.
Ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên khi dùng bữa tại nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAM CHAM HOSPITALITY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

