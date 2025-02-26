Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 17 Triệu

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam

Mức lương
16 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Cách Mạng Tháng 8, P.Bến Thành, Q1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 17 Triệu

- Thực hiện công việc rà soát, kiểm tra và đối chiếu những chứng từ để kê khai và xuất hóa đơn.
- Tổng hợp lại tất cả những hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để có thể theo dõi, hạch toán và bảo quản những sổ sách, lưu trữ lại những loại tài liệu chứng từ đó.
- Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.
- Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của công ty.
- Theo định kỳ phải lập báo cáo VAT
- Hạch toán hóa đơn mua vào, bán ra, sổ phụ lên phần mềm kế toán MISA
- Tổng hợp lại thuế GTGT đầu vào, đầu ra,lập BCTC cho hoạt động của công ty.
- Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có nhu cầu.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: KTTH 9x - 8x
- Kinh nghiệm kế toán vị trí tương đương: Tối thiểu 2 năm;
- Thành thạo PMKT Misa/Amis
- Thành thạo tin học VP, đặc biệt Excel và Google Drive.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua mô hình Group và có thể đi làm ngay.

Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15.000.000 - 16.000.000 + Phụ cấp ăn trưa 780.000, gửi xe.
- BHXH,BHYT,BHTN, Sinh nhật, hiếu,hỉ,lễ tết,… Chế độ khác theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
- Địa chỉ làm việc: 85 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00), nghỉ trưa từ 12h-13h30; Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Đường 19, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

