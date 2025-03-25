Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 207/25/3 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát công việc của kế toán viên (4 bạn) và làm một số báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Hỗ trợ lên báo cáo thuế theo tháng và báo cáo tài chính theo năm

Chấm công, tính lương hàng tháng

Cân đối số liệu kho hàng

Phụ trách công nợ một số khách hàng được phân công

Phụ trách soạn, kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán

Thực hiện một số yêu cầu khác của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ở các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

Đã có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan ít nhất 3 năm, đặc biệt ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty sản xuất/kinh doanh/phân phối thực phẩm.

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng và thành thạo phần mềm misa

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin