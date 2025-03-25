Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm

Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 207/25/3 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát công việc của kế toán viên (4 bạn) và làm một số báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Hỗ trợ lên báo cáo thuế theo tháng và báo cáo tài chính theo năm
Chấm công, tính lương hàng tháng
Cân đối số liệu kho hàng
Phụ trách công nợ một số khách hàng được phân công
Phụ trách soạn, kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán
Thực hiện một số yêu cầu khác của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ở các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính
Đã có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan ít nhất 3 năm, đặc biệt ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty sản xuất/kinh doanh/phân phối thực phẩm.
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng và thành thạo phần mềm misa

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 207/25/3 Phạm Văn Hai, phường 5, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

