Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI LỘC HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ tài khoản loại 1 đến loại 9

Quản lý và giám sát việc cập nhật sổ phụ các tài khoản tiền gửi, các khoản vay, lãi vay để đảm bảo khớp số liệu giữa Misa và E-banking (sổ phụ).

Theo dõi, kiểm tra dòng tiền thu vào chi ra toàn công ty đầy đủ chứng từ hợp lý hợp lệ.

Quản lý, kiểm tra kiểm kê hàng tồn kho, quỹ tiền mặt tại thời điểm cuối tháng.

Tham gia kiểm kê hàng tồn kho, quỹ tiền mặt, CCDC và TSCD tại thời điểm cuối năm. Lập biên bản nếu xảy ra chênh lệch kiểm kê giữa sổ sách kế toán và thực tế phát sinh.

Quản lý việc cập nhật phiếu xuất kho, nhập kho, hóa đơn đầu ra, đầu vào để đảm bảo định kỳ hàng tháng tính giá thành.

Quản lý chung công nợ đầu vào, đầu ra trên phần mềm kế toán, cuối năm hối thúc nhân viên đối chiếu với nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng để chốt số liệu thuế.

Hạch toán lương và các khoản bảo hiểm trích theo lương, các khoản thuế, chi phí khác.

Quản lý và kiểm tra giám sát tất cả đầu khoản mục chi phí phát sinh trong 1 chu kỳ kinh doanh.

Đào tạo hướng dẫn nhân sự trực thuộc quản lý hoặc chi nhánh trong việc sủ dụng và hoạch toán nghiệp vụ theo quy định

Lập kế hoạch triển khai kiểm kê, thanh tra nội bộ các chi nhánh.

Chịu trách nhiệm kết chuyển doanh thu – chi phí xác định KQKD, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra sắp xếp, lưu trữ chứng từ nội bộ theo quy định

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Từ Cao đẳng trở lên

Chuyên ngành: Tài chính kế toán, Kế toán, Kiểm toán,

Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 02 năm liên tục trong công tác kế toán

Kinh nghiệm chuyên môn: ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý

Am hiểu ngành hàng, công ty có nhiều chi nhánh trực thuộc. Ưu tiên UV Đã từng làm trong công ty sản xuất

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Công ty và Nhà nước.

Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI LỘC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 -22 triệu

Tiền thưởng: Theo quy chế khen thưởng của công ty.

Xét tăng lương định kỳ

Được hưởng đầy đủ quyền lợi c: Chế độ Bảo Hiểm, nghỉ Lễ Tết, Thưởng, Quốc tế phụ nữ 08/03, 20/10, Quốc tế thiếu nhi,...

Được tham gia đầy đủ các hoạt động Teambuilding, du lịch của Công ty.

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI LỘC HOLDINGS

