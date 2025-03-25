Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: thu – chi, công nợ, tài sản cố định, lương thưởng, bảo hiểm,…
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phần hành kế toán đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Theo dõi, kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận theo từng giai đoạn kinh doanh.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định.
Thực hiện kê khai và quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN…) đúng hạn.
Cập nhật kịp thời các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế.
Theo dõi công nợ phải thu – phải trả, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn.
Kiểm soát dòng tiền vào – ra, đảm bảo cân đối tài chính.
Làm việc với ngân hàng về các khoản vay, bảo lãnh,… nếu có.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các đối tác liên quan khi có yêu cầu.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định tài chính nội bộ của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp.
Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và chính sách thuế hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast,…) và tin học văn phòng.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4-5 Tòa Nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

