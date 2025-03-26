Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Cảnh Hoàng Điệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Kế toán tổng hợp

Thu thập, kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh

Kê khai Thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của Pháp luật

Theo dõi công nợ, làm hồ sơ thanh quyết toán dự án

Theo dõi, báo cáo dòng tiền cho Ban lãnh đạo

Làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề Thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công ty tuân thủ quy định pháp luật về Thuế

Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương (kinh nghiệm 3 năm).

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Excel,…)

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và làm báo cáo.

Được Hưởng Những Quyền Lợi Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Chế độ BHXH, lương, thưởng,…

Tham gia các hoạt động Team Building.

