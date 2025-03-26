Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Cảnh Hoàng Điệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Cảnh Hoàng Điệp
- Hồ Chí Minh: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh
Kê khai Thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của Pháp luật
Theo dõi công nợ, làm hồ sơ thanh quyết toán dự án
Theo dõi, báo cáo dòng tiền cho Ban lãnh đạo
Làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu
Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề Thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công ty tuân thủ quy định pháp luật về Thuế
Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Excel,…)
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và làm báo cáo.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Cảnh Hoàng Điệp Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, lương, thưởng,…
Tham gia các hoạt động Team Building.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Cảnh Hoàng Điệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI