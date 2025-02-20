Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N02T3 Quang Minh Land, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Nhập số liệu, nhật ký chung, chi tiết các tài khoản phát sinh.
Tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế, và báo cáo thống kê theo quy định của công ty và pháp luật; Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu, làm việc với các cơ quan quản lý khi có phát sinh: cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng....
Làm sổ sách và lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị theo quy định và theo yêu cầu của công ty.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và chứng từ trong việc đốc thúc và thu hồi công nợ.
Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa, SAP,...).
Phổ biến các nội quy, chính sách, quy trình bộ phận kế toán đến toàn bộ nhân viên trong phòng và nhân viên Công ty; giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Ngân hàng.
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên bộ phận.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Từ 14 tr - 18 tr / tháng (tùy theo năng lực)
+ Hỗ trợ cơm trưa tại công ty, môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, lắng nghe và tích cực
+ Được tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân theo kế hoạch của Công ty,
+ Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép năm, lương tháng 13, thưởng doanh thu, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, các ngày lễ tết trong năm, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

