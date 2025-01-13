Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

- Thực hiện nghiệp vụ thu chi nội bộ quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.

- Theo dõi, kiểm tra công nợ nhà cung cấp và khách hàng.

- Theo dõi, kiểm tra số dư cuối kỳ của các báo cáo chi tiết so với tổng hợp.

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và báo cáo tài chính năm.

- Tham mưu cho ban lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.

- Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong xử lý công việc của bộ phận kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.

- 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương

- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán (Misa).

- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó.

- Độ tuổi: 28 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 14.000.000 -16.000.000 VNĐ

Hỗ trợ ăn trưa

Thưởng tháng lương 13, 14.

Du lịch , teambuilding 1 lần/năm

Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD

