Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 156 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ công ty.

Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ với các phòng ban, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa chi tiết và tổng hợp.

Trích khấu hao TSCĐ, Công cụ dụng cụ, hạch toán một số chứng từ kế toán khác như lương, chứng từ ngân hàng.

Hàng quý kiểm tra hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào lên tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, BC tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Khai thuế môn bài và nộp thuế khi có phát sinh.

Xử lý số liệu để lên sổ sách kế toán: theo dõi nhập xuất tồn kho, phân bổ, khấu hao, tính giá thành, kết chuyển thuế, kết chuyển lãi lỗ để chốt sổ kế toán.

Rà soát lại hồ sơ cả năm, số liệu đã xử lý, cân đối lại lãi lỗ lên BCTC năm, quyết toán thuế TNDN.

Thực hiện cung cấp hồ sơ cho ngân hàng, cho kiểm toán theo yêu cầu cấp trên.

Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kiểm toán, tài chính

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000đ - 20.000.000đ hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Đảm bảo theo quy định của nhà nước (BHXH, Khám sức khỏe...).

Thưởng Lễ/Tết theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng kết năm, Du lịch nghỉ mát hàng năm theo hoạt động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Tân Thành

