Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Kiểm tra, hạch toán, hoàn thiện các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm

Kiểm soát các khoản chi phí: văn phòng, NCC, công tác phí….

Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả

Kiểm soát kho, chốt đề xuất đặt hàng từ đề xuất của thủ kho

Làm lương bộ phận văn phòng, CSKH, OTC

Theo dõi, hạch toán, phân bổ sổ CCDC trên phần mềm

Báo cáo tài chính hàng tháng

Thuế: Hạch toán hóa đơn mua bán, lương, báo cáo thuế GTGT hàng quý, Quyết toán thuế TNCN, TNDN, BCTC năm

Kiểm soát các phần việc của kế toán viên, kho

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGĐ Công ty phân công và điều động…