Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
- Hà Nội: KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra, hạch toán, hoàn thiện các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm
Kiểm soát các khoản chi phí: văn phòng, NCC, công tác phí….
Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả
Kiểm soát kho, chốt đề xuất đặt hàng từ đề xuất của thủ kho
Làm lương bộ phận văn phòng, CSKH, OTC
Theo dõi, hạch toán, phân bổ sổ CCDC trên phần mềm
Báo cáo tài chính hàng tháng
Thuế: Hạch toán hóa đơn mua bán, lương, báo cáo thuế GTGT hàng quý, Quyết toán thuế TNCN, TNDN, BCTC năm
Kiểm soát các phần việc của kế toán viên, kho
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGĐ Công ty phân công và điều động…
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI