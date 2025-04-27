Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
- Hà Nội: 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thu thập, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Theo dõi, kiểm kê đồ đoàn tồn kho.
Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Kiểm tra, soát xét số liệu bộ chứng từ kế toán theo từng tour. Nhập dữ liệu vào sổ có liên quan tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
Hạch toán các bút toán tổng hợp liên quan: Chi phí trả trước, CCDC, lương, bảo hiểm…
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chứng từ - sổ kế toán chi tiết - sổ kế toán tổng hợp…
Lập báo cáo theo định kỳ và khi có yêu cầu của cấp trên.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ tối thiểu từ 2 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty du lịch.
Có quan điểm, định hướng và mục tiêu sống rõ ràng
Có thể đứng độc lập làm việc
Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Cơ chế lương thưởng rõ ràng, đánh giá đúng năng lực làm việc
Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc startup năng động
Được đóng bảo hiểm theo quy định sau 2 tháng thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
