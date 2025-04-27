Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Theo dõi, kiểm kê đồ đoàn tồn kho.

Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Kiểm tra, soát xét số liệu bộ chứng từ kế toán theo từng tour. Nhập dữ liệu vào sổ có liên quan tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Hạch toán các bút toán tổng hợp liên quan: Chi phí trả trước, CCDC, lương, bảo hiểm…

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chứng từ - sổ kế toán chi tiết - sổ kế toán tổng hợp…

Lập báo cáo theo định kỳ và khi có yêu cầu của cấp trên.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

30 tuổi trở lên

Đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ tối thiểu từ 2 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty du lịch.

Có quan điểm, định hướng và mục tiêu sống rõ ràng

Có thể đứng độc lập làm việc

Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 - 15tr (thỏa thuận theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Cơ chế lương thưởng rõ ràng, đánh giá đúng năng lực làm việc

Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc startup năng động

Được đóng bảo hiểm theo quy định sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam

