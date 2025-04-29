Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lô 1C Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, soát xét hạch toán kế toán viên ghi nhận vào sổ sách kế toán.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Kiểm soát các tài khoản ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho, các tài khoản khác

Phối hợp kiểm soát chi phí hoạt động của các đơn vị trong chuỗi bán lẻ.

Đảm bảo các báo cáo tài chính phản ánh đúng và chính xác tình hình tài chính của công ty.

Tổng hợp, lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Hỗ trợ trưởng BP lập kế hoạch tài chính, dự báo dòng tiền, các báo cáo phân tích khác

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

Có kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí KTTH (ưu tiên đã làm trong hệ thống bán lẻ)

Thành thạo Exel, Google sheet, Phần mềm kế toán Amis

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, tư duy logic tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-18 triệu

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết, lương tháng 13

Được đào tạo nội bộ và cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn (Kế toán trưởng, Quản lý tài chính...)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

