Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Kiểm tra, kiểm soát số liệu của các bộ phận, phòng ban

- Kiểm tra, kiểm soát hạch toán kế toán chi tiết, tổng hợp

- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Tham gia xây dựng và cải tiến công cụ phần mềm

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành : kế toán, tài chính, ngân hàng

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp và kế toán thuế.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán tổng hợp , chịu được áp lực công việc

- Có kinh nghiệm lập báo cáo quản trị.

- Có khả năng sử dụng excel nâng cao, kinh nghiệm xử lý số liệu với khối lượng phát sinh lớn

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản trị, phần mềm kế toán Bravo.

- Có khả năng bao quát công việc, làm việc nhóm, kết nối các bộ phận .

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Am hiểu quy định kế toán thuế

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 12-17tr

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại công ty

- Đóng BHXH,BHYT,BHTN theo quy định nhà nước

- Lương tháng 13, thưởng tết âm, tết dương và các ngày lễ tết, các phúc lợi như sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, hỗ trợ đường xa…

- Du lịch nghỉ mát hàng năm và được tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu của công ty

- Khám sức khỏe toàn diện định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin