Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 02 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày thuế và nội bộ

Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN và các báo cáo khác theo yêu cầu cơ quan thuế. Báo cáo tài chính nội bộ theo quy chế của công ty

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.

Làm việc với cơ quan thuế, BHXH khi cần.

Hỗ trợ ban giám đốc trong việc quản lý, tư vấn xây dựng quy trình nội bộ

Thực hiện các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ tổng hợp.

Nắm vững các chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo...) và Excel.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt, cẩn thận, trung thực, linh động và có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 VNĐ-12.000.000 VNĐ, lương thưởng rõ ràng

BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định khi làm việc chính thức

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13

Chế độ phúc lợi cao, linh hoạt trong công việc, có cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn diện

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM

