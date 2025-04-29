Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các báo cáo tổng hợp tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Phân tích số liệu tài chính, xây dựng các báo cáo quản lý, báo cáo nội bộ.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các báo cáo tài chính.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán tổng hợp.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. LC 20-25TR + Thưởng

ĐỊNH HƯỚNG THĂNG TIẾN LÊN KẾ TOÁN TRƯỞNG NẾU CÓ NĂNG LỰC

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.