Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Toà CIC, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Kiểm soát và tổng hợp kế toán – tài chính

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, hồ sơ thanh toán.

Kiểm soát chi phí, đối chiếu công nợ, định kỳ rà soát số liệu sổ sách.

Tổng hợp số liệu kế toán toàn hệ thống, lập các báo cáo nội bộ (báo cáo dòng tiền, báo cáo lãi/lỗ, công nợ, ...).

Hỗ trợ xây dựng ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách, cảnh báo sớm các sai lệch.

2. Quản lý thuế và tuân thủ pháp lý

Kiểm soát các loại thuế phát sinh: GTGT, TNDN, TNCN, nhà thầu, v.v.

Soát xét báo cáo thuế định kỳ và hỗ trợ Trưởng phòng trong các tình huống quyết toán/kiểm tra thuế.

Cập nhật và phổ biến chính sách thuế mới đến các kế toán liên quan.

Hỗ trợ xây dựng và kiểm soát tuân thủ quy trình thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định mới nhất.

3. Báo cáo và phân tích tài chính

Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị cho Ban Giám Đốc.

Phân tích số liệu tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất cải tiến.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

4. Điều phối và hỗ trợ vận hành phòng tài chính kế toán

Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra công việc của các kế toán viên.

Đề xuất cải tiến quy trình làm việc, mẫu biểu và công cụ quản lý.

Hỗ trợ trưởng phòng trong việc đào tạo nội bộ và xây dựng đội ngũ.

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực tài chính – kế toán, ưu tiên từng làm tại công ty công nghệ hoặc cung ứng dịch vụ; ít nhất 1 năm ở vị trí kiểm soát nội bộ hoặc kế toán tổng hợp.

Kiến thức: Am hiểu sâu sắc về chuẩn mực kế toán, quy định thuế, báo cáo tài chính, dòng tiền, chi phí.

Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST...) và các công cụ báo cáo.

Tư duy phân tích tốt, cẩn trọng và chính trực.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các bộ phận.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường có hệ thống ISO/ERP hoặc vận hành đa công ty.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn

Thưởng tháng thứ 13

BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

BHSK premium

Thưởng thêm các dịp lễ trong năm (30/4 – 1/5; 2/9; tết dương; tết âm; 8/3,…), sinh nhật, tham gia các hoạt động nội bộ,…

Du lịch, teambuilding hàng năm, tiệc cuối năm

Công đoàn đầy đủ

