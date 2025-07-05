Tuyển Kế toán tổng hợp SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

SCI Group
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
SCI Group

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại SCI Group

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 190 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

9. Các công việc theo yêu cầu của Quản lí

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính...
- Có 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp, ưu tiên hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, có kinh nghiệm ERP
- Có hiểu biết, kiến thức về hệ thống kế toán, thuế, tài chính, ngân hàng, luật liên quan của Việt Nam
- Cẩn thận, chi tiết, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng phân tích, tư duy tổng hợp và giải quyết vấn đề

Tại SCI Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 17 triệu + Thưởng KPI theo hiệu quả công việc
- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc+ Phụ cấp trang thiết bị phương tiện làm việc (máy tính)
-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ
- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc....
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SCI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SCI Group

SCI Group

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 93-95 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

