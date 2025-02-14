Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kế toán tổng hợp

Hạch toán, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty chứng khoán

Kiểm soát lại việc kê khai, nộp thuế, đăng ký thuế, quyết toán thuế

Thực hiện check dữ liệu, hồ sơ thanh toán cho khách hàng mua TP VP

Giải quyết, báo cáo các vấn đề vướng mắc hồ sơ, chứng từ trái phiếu

Thực hiện check chứng từ và hồ sơ thanh toán tiền cho khách hàng mua TP, giải quyết vấn đề về hồ sơ Trái phiếu, thực hiện công tác vận hành Trái phiếu, làm các báo cáo đối soát về TP, cung cấp các dữ liệu TP cho phó phòng lên báo cáo tháng

Chấm và lưu giữa chứng từ kế toán, kiểm soát lại các chứng từ trước khi lưu kho

Kiểm soát lại hạch toán lương, đối soát lương, bảo hiểm với HCNS

Phối hợp với kế toán thanh toán đối soát bảng tính hoa hồng cổ hàng tháng với HCNS

Kiểm tra hạch toán của kế toán viên: Đối soát số dư tiền với bank, đối soát số dư tiền nhà đầu tư với core hàng ngày, đôn đốc kiểm soát đối soát số dư công nợ các bên liên quan....

Cùng với phó phòng rà soát hồ sơ số liệu kế toán trước khi cung cấp cho các cơ quan ban ngành

Lên các số liệu cơ bản để phó phòng làm báo cáo hàng tháng

Cung cấp các số liệu sổ sách kế toán theo sự phân công của trưởng, phó phòng từng thời kỳ

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng/phó phòng từng thời kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học Chính quy các chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán,...

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực trái phiếu, chứng khoán, kế toán, kiểm toán,...

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức (ngân hàng, chứng khoán, công ty quản lý quỹ ...)

Am hiểu pháp luật chứng khoán và trái phiếu; pháp luật kế toán

Có kiến thức chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán

Có kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý công việc

Khả năng đọc hiểu văn bản, nội dung hợp đồng đánh giá những sai sót

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Bravo

Có thái độ làm việc tốt, điềm tĩnh, chịu được áp lực cao

Nhanh nhẹn, chịu áp lực công việc.

Trung thực, nhiệt tình

Chủ động trong giải quyết công việc.

Cẩn thận, chi tiết

Quyền Lợi

- Thu nhập: 18 - 20 Triệu/tháng + Lương KPI

- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13 (tối thiểu 2 tháng lương), sinh nhật,...

- Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài

- Tham gia các hoạt động nội bộ, Teambuilding, GalaDinner.

- Được cấp trang thiết bị làm việc

- Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty

- Hỗ trợ chi phí đi công tác, chi phí tham dự hội thảo,.. về lĩnh vực tài chính, đầu tư

- Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

- Sếp có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển

