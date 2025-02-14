Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 222 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Hạch toán, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty chứng khoán
Kiểm soát lại việc kê khai, nộp thuế, đăng ký thuế, quyết toán thuế
Thực hiện check dữ liệu, hồ sơ thanh toán cho khách hàng mua TP VP
Giải quyết, báo cáo các vấn đề vướng mắc hồ sơ, chứng từ trái phiếu
Thực hiện check chứng từ và hồ sơ thanh toán tiền cho khách hàng mua TP, giải quyết vấn đề về hồ sơ Trái phiếu, thực hiện công tác vận hành Trái phiếu, làm các báo cáo đối soát về TP, cung cấp các dữ liệu TP cho phó phòng lên báo cáo tháng
Chấm và lưu giữa chứng từ kế toán, kiểm soát lại các chứng từ trước khi lưu kho
Kiểm soát lại hạch toán lương, đối soát lương, bảo hiểm với HCNS
Phối hợp với kế toán thanh toán đối soát bảng tính hoa hồng cổ hàng tháng với HCNS
Kiểm tra hạch toán của kế toán viên: Đối soát số dư tiền với bank, đối soát số dư tiền nhà đầu tư với core hàng ngày, đôn đốc kiểm soát đối soát số dư công nợ các bên liên quan....
Cùng với phó phòng rà soát hồ sơ số liệu kế toán trước khi cung cấp cho các cơ quan ban ngành
Lên các số liệu cơ bản để phó phòng làm báo cáo hàng tháng
Cung cấp các số liệu sổ sách kế toán theo sự phân công của trưởng, phó phòng từng thời kỳ
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng/phó phòng từng thời kỳ

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chính quy các chuyên ngành Kế Toán, Kiểm toán,...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực trái phiếu, chứng khoán, kế toán, kiểm toán,...
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức (ngân hàng, chứng khoán, công ty quản lý quỹ ...)
Am hiểu pháp luật chứng khoán và trái phiếu; pháp luật kế toán
Có kiến thức chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán
Có kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý công việc
Khả năng đọc hiểu văn bản, nội dung hợp đồng đánh giá những sai sót
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Bravo
Có thái độ làm việc tốt, điềm tĩnh, chịu được áp lực cao
Nhanh nhẹn, chịu áp lực công việc.
Trung thực, nhiệt tình
Chủ động trong giải quyết công việc.
Cẩn thận, chi tiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18 - 20 Triệu/tháng + Lương KPI
- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách công ty, Tháng lương 13 (tối thiểu 2 tháng lương), sinh nhật,...
- Chế độ lao động, BHXH đầy đủ, Phép năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp và kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm
- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài
- Tham gia các hoạt động nội bộ, Teambuilding, GalaDinner.
- Được cấp trang thiết bị làm việc
- Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của công ty
- Hỗ trợ chi phí đi công tác, chi phí tham dự hội thảo,.. về lĩnh vực tài chính, đầu tư
- Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
- Sếp có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà số 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job296839
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Remoly (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Remoly (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thiên Hằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thiên Hằng
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần môi trường Lương Tài làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần môi trường Lương Tài
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ VIỆT PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ VIỆT PHÚ
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại VJO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại VJO Việt Nam
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Remoly (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Remoly (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH Xuân Cầu
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vietsol
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ VIỆT PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ VIỆT PHÚ
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BISTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BISTECH VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm