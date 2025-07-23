Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng tại Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê TP. Hà Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi và quản lý hồ sơ, hợp đồng, công nợ.

Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu.

Hạch toán lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương.

Thực hiện các thủ tục về Bảo hiểm cho người lao động.

Lập, gửi các loại BC thuế (Bao gồm GTGT, thuế TNCN, các tờ khai quyết toán thuế...)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Viện.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25 – 45, Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính hệ chính quy,....

Có nhiệt huyết làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.

Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo

Thành thạo tin học văn phòng; sử dụng tốt các phần mềm kế toán (MISA)

Am hiểu về luật thuế, nắm vững nghiệp vụ kế toán.

Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao.

Trung thực, cẩn trọng, khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (nghỉ buổi chiều thứ 7 và chủ nhật).

Lương: 12.000.000 - 15.000.000

Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding, Outing Day, các giải bóng đá nội bộ và giao hữu...

Thưởng sinh nhật, các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin