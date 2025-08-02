Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 273 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định.
Theo dõi, kiểm soát công nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Lập và tổng hợp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của công ty và cơ quan nhà nước.
Hỗ trợ làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, kiểm toán, ngân hàng…) theo yêu cầu.
Kiểm tra, cập nhật và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Hạch toán ghi nhận doanh thu (các kênh bán hàng)
Hạch toán thu phí bảo hiểm, chi phí bồi thường
Hạch toán các khoản trích lập dự phòng bồi thường, công nợ phải thu khó đòi
Đối soát doanh thu, hoa hồng, chi phí BH
Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính – kế toán theo yêu cầu của Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP…).
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong nghành BH
Kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian tốt.
Độ tuổi từ 2000 - 1985

Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 12.000.000đ - 20.000.000đ, thưởng và các chính sách phúc lợi hấp dẫn.
Được đào tạo chuyên sâu và phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và cơ hội làm việc với các đối tác lớn.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, thưởng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 211C Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

