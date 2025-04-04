Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 Hòa Bình Phường 5, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản lý và hạch toán kế toán:

Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kế toán (mua hàng, bán hàng, công nợ, lương, thuế, ngân hàng...).

Hạch toán chính xác các khoản doanh thu, chi phí

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán trước khi ghi sổ.

Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng quý, năm theo yêu cầu của cấp trên đưa ra.

Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn theo đúng quy định.

Theo dõi, kiểm soát tình hình nộp thuế, đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 25-35 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tinh thần cầu tiến, tinh thần trách nhiệm cao, bảo mật thông tin

Tinh thần đoàn kết, đóng góp xây dựng, sẵn sàng hỗ trợ các bộ phận; hăng hái tham gia các hoạt động chung

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Kỹ năng suy luận logic, phân tích số liệu, tổng hợp thông tin

Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, làm báo cáo và kỹ năng phối hợp với các Bộ phận khác

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-18 triệu/tháng hoặc thương lượng (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường) + Phụ cấp

Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...sau thời gian thử việc

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin