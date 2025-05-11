Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.

- Tính lương, thưởng cho nhân viên.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận và các định khoản phát sinh, cân đối số liệu

kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Hạch toán thu - chi, giao dịch ngân hàng.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.

- Lập và gửi các báo cáo thuế hàng quý, các báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo kết quả

kinh doanh nội bộ hàng tháng quý năm

- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế khi có phát sinh.Chịu

trách nhiệm giải trình và đón tiếp đoàn kiểm tra khi quyết toán thuế.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành Kế toán – Tài chính hoặc chuyên ngành

liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm.

- Hiểu biết các nghiệp vụ Kế toán.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán Misa và tin học văn phòng.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản (10-15 triệu/tháng + PC)

- Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.

- Được hưởng lương tháng thứ 13, được nghỉ 12 ngày có lương/năm.

- Được cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã

ngoại.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

- Tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK

