Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết, Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

- Thu thập, tổng hợp, xử lý, nhập thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động liên quan đến quá trình kinh doanh của DN: Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, CCDC, TSCĐ,… thực hiện thu tiền, chi tiền, khấu hao, thanh lý, công nợ,..

- Lập các quyết toán và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.

- Làm sổ chi tiết và tổng hợp và thống kê theo quy định để lập các BCTC theo tháng, quý, năm.

- Gửi kế hoạch dòng tiền theo tuần.

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng như giải ngân, vay vốn, bảo lãnh …

- Tính doanh số cho sale, tính thưởng quý/ năm cho sale.

- Kiểm tra hợp đồng kinh tế, ký nháy và chuyển cho Admin trình ký.

- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên, hoặc cq nhà nước.

- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

- Luân chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự được đề ra.